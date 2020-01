Il tempo non manca ma, nonostante i festeggiamenti per i 120 anni della Lazio, la risposta dei tifosi in vista della partita contro il Napoli è stata freddina. Ci si aspettava qualcosa di più: questo è quanto trapela dalla società. I numeri della vendita tagliandi di Lazio-Napoli, in programma domani alle 18, non sono esaltanti.



BIGLIETTI LAZIO NAPOLI - Ci si aspettava di più, vuoi per l'avversario, la classifica, la vittoria in Supercoppa. La Curva Nord ha promesso una scenografia memorabile per festeggiare la storia del club, ma il resto dei tifosi? Solo 10mila biglietti venduti, come riporta il Corriere dello Sport, che si vanno ad aggiungere ai 20mila abbonati. Di fatto 30mila presenze, c'è ancora tempo ma il dato non è confortante.