Meno tre ed il Napoli di Rino Gattuso tornerà in campo. Ci sarà la super sfida contro l'Inter allo stadio San Paolo. Ma si pensa anche alla prossima gara, quella in trasferta contro la Lazio. I tifosi azzurri si preparano, così ecco il comunicato della SSC Napoli inerente la vendita dei biglietti:



"Da venerdì 3 gennaio alle ore 12 saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Lazio-Napoli, 19esima giornata di Serie A in programma sabato 11 gennaio alle ore 18.

Il costo del tagliando è di 30 euro e non ci sono tariffe ridotte".