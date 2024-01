Lazio-Napoli, Sarri favorito contro Mazzarri a quota 2.30

Punti decisivi per la zona Champions nella 22esima giornata di Serie A. Lo scontro diretto più caldo è Lazio-Napoli, in programma per domenica 28 gennaio alle 18:00, con i capitolini ad un solo punto dal quarto posto (e la Fiorentina se la dovrà vedere con l’Inter) e i campani che hanno 3 punti da recuperare. La sfida tra Sarri e Mazzarri sarà quindi una tappa molto importante per la stagione delle due squadre, con i pronostici che danno i padroni di casa favoriti all’Olimpico. Tutte oltre il doppio della posta le quote 1X2 sulla lavagna scommesse, a sottolineare l’incertezza della gara: la vittoria della Lazio è a 2.30, il pareggio è a 3.25, mentre il colpo esterno per gli uomini di Mazzarri (ancora a caccia della seconda vittoria di fila in Serie A da quando è tornato sulla panchina campana) vale 3.30. Emergenza in attacco per entrambe le squadre, anche se il Napoli è più in difficoltà con Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen out. Raspadori e Politano dovrebbero partire dal primo minuto e sulla lavagna marcatori sono proposti in gol a 4.50 e 5.00. Ngonge si gioca un posto da titolare con Lindstrøm e il suo gol all’esordio vale 4.50. Per la Lazio i grandi assenti saranno Immobile e Zaccagni e le prime opzioni per una rete sono Castellanos a 3.75 e Felipe Anderson a 5.50.