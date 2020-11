Negativi tutti i tamponi anti-Covid cui si è sottoposta la squadra la scorsa notte (vigilia della sfida con la Juventus), ma emergono due casi di positività nello staff tecnico della Lazio. Lo riferisce Ansa, che evidenzia come non siano stati eseguiti nuovi test a Immobile, Strakosha e Leiva, per i quali l'Asl ha disposto la quarantena. I test sono stati processati nel laboratorio di Avellino Futura Diagnostica.