In casasono in discussione i calciatori, non l'allenatore. Anzi, negli ultimi giorni si è iniziato a parlare esplicitamente dia partire dalla prossima stagione, con la vecchia guardia che potrebbe salutare in massa nelle prossime due sessioni di mercato. Ad oggi il rinnovo di, al netto dei risultati finali della squadra è più probabile di un suo addio, mentre sono in bilico le posizioni di diversi elementi della rosa over 29 e in scadenza.Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, da qui a giugno saranno valutate le situazioni di. A questi si aggiungonoper i quali l'accordo col club scadrà a giugno (lo spagnolo ha un'opzione di rinnovo, ma non è detto che scatti), e anche. Il giapponese ha un anno di contratto, con la possibilità di prolungare per altri tre, ma visto il rendimento e le difficoltà di ambientazione, le possibilità di un addio a fine anno ( già a gennaio solo con un'offerta da almeno 4-5 milioni) sembrano alte. Ragionamenti in corso anche sull' eterno insofferente Luis Alberto . Immobile invece è stato confermato a parole dal ds Fabiani, ma se arrivasse una nuova offerta faraonica dall'Arabia, a differenza dell'anno scorso anche lui questa volta potrebbe davvero salutare.