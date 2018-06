L'edizione di Bergamo de Il Corriere della Sera lancia l'ipotesi di un clamoroso doppio addio in casa Atalanta. Alejandro Gomez e Andrea Petagna, grandi amici in campo e fuori, potrebbero lasciare insieme la società nerazzurra per trasferirsi alla Lazio. La Dea, per la coppia, chiede 30 milioni: poi tenterà l'assalto al centravanti big.