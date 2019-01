Il Galatasaray vira su Miranda in maniera decisa. Come riporta Fanatik.com, la squadra turca vorrebbe portare in Super Lig il difensore brasiliano, per arricchire il reparto arretrato con la sua esperienza. Luiz Felipe della Lazio sarebbe la scelta del club giallorossa in ottica futura: Simone Inzaghi non vorrebbe privarsi dell'ex Salernitana. Il Galatasaray offrirebbe 1 milione per il prestito oneroso a gennaio, più diritto di acquisto a fine stagione.



MERCATO LAZIO - L'offerta non è di certo molto golosa, e la Lazio starebbe pensando di rifiutarla. Ma è tutto fermo: i biancocelesti non vorrebbero rompere i rapporti diplomatici con il Galatasaray, perchè nel mirino di Tare c'è il bimbo-prodigio del calcio turco, l'attaccante diciottenne Yunus Akgün. Classe '2000, brevilineo, molto tecnico e rapido, Tare lo sta seguendo sottotraccia da mesi. Deve fare in fretta: su di lui ci sono già Roma, Milan e Inter.