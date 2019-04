Nel segno di Caicedo. Che ha segnato il suo primo, pesantissimo gol contro la Samp a Genova, e ieri si è ripetuto con una doppietta che tiene a galla la Lazio. La sua, quella in cui sfila il pallone a Colley, è la rete più veloce della stagione, come riporta il Messaggero, sono passati appena 2 minuti e 13 secondi e la Lazio è già in vantaggio. Sul tabellino la sua firma.



CAICEDO LAZIO - Poi il raddoppio, cross di Romulo, una pennellata che Caicedo gira di testa in rete: corsa sfrenata verso lo spicchio di tifosi biancocelesti, che sono dall'altra parte del campo. Una specie di talismano, Caicedo, quando segna lui la Lazio vince sempre.