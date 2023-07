Incontro decisivo il prossimo fine settimana per il rinnovo di Luis Alberto. A riportare la notizia oggi è il Corriere dello Sport. La Lazio incontrerà gli agenti della You First, procuratori del calciatore spagnolo e metterà sul tavolo una proposta di prolungamento fino al 2027 a 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi.



Dopo le sirene arabe delle scorse settimane, lo spangolo aveva declintato le ricche proposte, dopo che il club biancocelete gli aveva garantito un adeguamento per puntare ancora su di lui nei prossimi anni. Ora sembra giunto il momento di mettere tutto nero su bianco.