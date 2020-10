Buona la prima per Marco Parolo. Nelle settimane scorse Inzaghi gli aveva chiesto la propria disponibilità per essere arretrato in difesa vista l'emergenza. Ovviamente il centrocampista di Gallarate ha dato risposta affermativa. Impiegato al centro della retroguardia contro l'Inter non ha affatto sfigurato, anzi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, chissà che per Parolo lì dietro non inizi una nuova giovinezza.