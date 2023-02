I tre punti di ieri contro la Salernitana tengono a galla la Lazio nella corsa Champions. I biancocelesti sono a due lunghezze dal quarto posto, ma è solo grazie agli ottimi risultati negli scontri diretti che stanno riuscendo a tenere il passo. I risultati degli uomini di Sarri contro le squadre dall'8° posto in giù sono invece i peggiori tra le dirette concorrenti.



I PASSI FALSI - Milan, Inter, Roma e Atalanta sono inciampate al massimo quattro o cinque volte contro le medio-piccole. La Lazio invece non ha vinto contro le stesse squadre ben otto partite. Il numero di sfide è stato uguale per tutte e cinque, che hanno incontrato sedici volte le squadre di medio-bassa classifica. Immobile e compagni hanno totalizzato solo 30 punti, sui 48 in palio. 33 quelli racimolati dall'Atalanta, che insegue i biancocelesti a un punto. Le due milanesi viaggiano a 35 (Milan) e 38 (Inter), mentre la Roma ha fatto meglio di tutti con 39.



QUOTA CHAMPIONS - La media algebrica delle ultime cinque stagioni dice che la quota per un piazzamento in Champions si aggira intorno ai 73 punti. Ad oggi, solo l'Inter, mantenendo il ritmo attuale sarebbe sicura di piazzarsi tra le prime quattro. Se nessuna crollerà, le altre allora si dovranno contendere i posti rimasti al fotofinish. E gli scontri diretti sono molti meno rispetto alle altre sfide. L'unico modo per la Lazio di colmare il gap è quindi recuperare nel girone di ritorno i punti persi con le piccole, per migliorare un percorso fin qui molto deficitario rispetto alle rivali.