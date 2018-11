Mercato non utilizzato, e rapporti non sempre idiallici: tra Lotito e Inzaghi, come riporta il Messaggero, le relazioni sono sempre più traballanti. Dalla litigata estiva al telefono fino al nervosismo per i cambi fatti (Milinkovic fuori, dentro Lukaku) o fatti tardi (Caicedo) nel match contro il Milan. Gli acquisti vengono centellinati, qualcuno ancora non ha mai visto il campo, come il baby-talento portoghese Pedro Neto, il cui mancato utilizzo avrebbe infastidito perfino Tare.



FUTURO INZAGHI - Il futuro di Inzaghi è incerto: ad oggi è il secondo allenatore più longevo dell'era Lotito, ma la società è convinta di avere una squadra da Champions, non perdonerà ulteriori fallimenti. Anche perché intorno al mister c'è movimento: la scorsa estate il colloquio segreto con De Laurentiis, mai perdonato da Lotito. Che si vantava, in FIGC, di aver multato il suo stesso allenatore per la lite con Banti, a mo' di esempio. Il presidente non crede al miracolo Inzaghi: vuole la Champions, non sentirà scuse.