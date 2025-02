Lazio, nessun ritorno di fiamma per Fazzini: ecco il nuovo nome dopo Casadei

un' ora fa

Sfumato Casadei non ci sarà nessun ritorno di fiamma della Lazio per Fazzini. L'Empoli fa sapere di non aver ricevuto chiamate da Roma e lo stesso ds dei capitolini Fabbiani stamattina al Messaggero ha confermato che il club sta pensando ad altro. Non è nemmeno da escludere che alla fine non arrivi nessuno, visti i tempi stretti; ma ora le attenzioni della dirigenza biancoceleste si stanno concentrando su un profilo italiano che gioca all'estero e che, assicurano da Formello, "stiamo seguendo da tanto tempo".



Si tratterebbe di Luciano Valente, di proprietà del Groningen, squadra della Eredivisie, la massima serie olandese. 21enne, jolly di centrocampo con doti offensive, può giocare sia da mezzala, sia da trequartista e anche da esterno. Quest'anno, alla sua prima vera stagione da protagonista, come titolare della sqaudra olandese, ha messo a referto due gol e due assist in campionato. Suo padre è di Roma, sua madre dei Paesi Bassi, quindi ha il doppio passaporto. A Coverciano lo hanno tenuto d'occhio in questi anni per le nazionali azzurre giovanili e anche la talent room della Lazio lo segue dal 2022, su segnalazione all'epoca di uno dei collaboratori di Sarri. Ora potrebbe essere il momento per i biancocelesti di portarlo in Italia per dare la possibilità di fare quel salto in avanti in carriera che il ragazzo sta aspettando.