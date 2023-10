Ha fatto rumore ieri sera la notizia dell'esclusione di Immobile dalle convocazioni di Spalletti per i prossimi due impegni della Nazionale. Il neo capitano degli azzurri non viene da un periodo brillante di forma e di rendimento, ma da parte del ct non c'è stata alcuna bocciatura verso il centravanti della Lazio. I due si sono sentiti al telefono prima che venisse diramata la lista e di comune accordo hanno ritenuto più opportuno che l'attaccante rimanesse a riposo nelle prossime settimane, per lavorare al meglio al proprio recupero. Il commissario tecnico ha anche ascoltato il parere di Sarri prima di decidere di lasciare a casa Immobile. Il bomber di Torre Annunziata avrà quindi modo di riprendersi il proprio posto nel gruppo azzurro a novembre, per gli ultimi due impegni del girone di qualificazione a Euro 2024.