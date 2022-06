Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto questa mattina a Radio Incontro Olympia. In eslcusiva all'emittente romana, ha dichiarato che non ci sono offerte, né tanto meno trattative con la Lazio o con altri per Vicario.



"Per il nostro portiere non sono arrivate richieste di alcun tipo fino a questo momento. Né la Lazio, né la Fiorentina, né altri. Io non ho sentito nessuno. Leggo però di interessamenti. Vicario per ora è il titolare dell’Empoli e se dovesse restare non ci sarebbe nessun problema, anzi. Magari poi il prossimo anno lo vendo all’Inter ancora meglio. Il prezzo del giocatore chiaramente è diverso da caso a caso. Se si presenta il Pontedera è una cosa, se una big un’altra. Io resto in attesa. Comunque, se l'Atalanta vuole 18 milioni per Carnesecchi..."