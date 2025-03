Lazio, nessuno come Zaccagni nel 2025. E Spalletti pensa a lui per la Nazionale

AFP via Getty Images

Mattiaè l'uomo più decisivo dellanel 2025. Emerge questo dai numeri riportati da Repubblica questa mattina. La Lega Serie A considera il capitano biancoceleste un centrocampista nelle statistiche e con 8 marcature, al pari di Reijnders, è il più prolifico in quel ruolo. Ma non solo, è anche l'unico italiano che ha segnato almeno 5 gol e 5 assist in campionato tra i giocatori di centrocampo. in questi primi due mesi dell'anno solare ha partecipato a 7 reti in A: 3 realizzate da lui e 4 con assist serviti ai compagni. In assoluto solo Retegui ha fatto meglio, ma l'italo-argentino dell'Atalanta è un attaccante.

Le partecipazioni ai gol da parte di Zaccagni salgono a 8 in 10 partite contando anche le gare giocate nelle coppe. E il dato ancora più eclante è cheSono arrivatenel segno di Zack per la Lazio. Numeri che non passano inosservati nemmeno a Coverciano. Il ct Spalletti infatti sta pensando seriamente di puntare forte su di lui per la prossima sfida contro la Germania in Nations League. L'allenatore azzurro considera Zaccagni più continuo di Chiesa e più duttile tatticamente di Raspadori. Il recente passaggio dell'Italia al 3-5-2 non ne favorisce le caratteristiche, ma non è detto che non ci possa essere un cambio in corsa molto presto.