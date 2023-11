La Lazio è la squadra che corre di più in Serie A. Il dato lo riporta il sito di Transfermarkt, sottolineando che i biancocelesti sono primi sia per distanza media percorsa, con 115.74 km a partita, sia per quantità di kilomtrei fatti di corsa, che sono 69.1 per ogni incontro (circa il 60% del totale). Al secondo posto c'è il Monza, con 113.058 km di cui 66,2 correndo. Tra le big solo Atalanta e Inter - rispettivamente con poco più di 112 e 111 km - si avvicinano alla distanza media percorsa dagli uomini di Sarri, ma correndo entrambe circa 5 km in meno.