Lazio, Nicolò Rovella: 'L'Inter è la più forte d'Italia, dobbiamo dare il 110%'

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha presentato così a Mediaset la semifinale della Supercoppa Italiana che vedrà i biancocelesti affrontare l'Inter. Fino all'ultimo l'ex Juve è stato in dubbio, ma partirà titolare.



SOLO UNA BOTTA - "Tutto bene, solo una botta nulla di che".



IL KO IN CAMPIONATO - "Sappiamo che incontriamo una grande squadra, ma anche noi siamo forti. Ora giochiamo la partita e poi vediamo il risultato. In campionato abbiamo fatto una buona prestazione ma non è bastato, dobbiamo dare il 110%, questo ci è mancato".



LA PIU' FORTE D'ITALIA - "Tutta la rosa dell'Inter è forte, è difficile giocare contro di loro. L'Inter è una grandissima squadra, forse la più forte d'Italia, dobbbiamo giocarcela però perché siamo qui. Ma anche noi abbiamo una grande squadra e vedremo".