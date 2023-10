Neanche contro la Fiorentina ci sarà il logo della candidatura di Roma a Expo2030 sulle maglie della Lazio. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport alcune complicazioni burocratiche hanno portato a un nuovo rinvio. Il presidente Lotito è al lavoro personalmente per strappare l'ok definitivo. A questo punto se ne riparlerà però per la trasferta di Bologna venerdì prossimo.



L'idea di esporre il logo sulle maglie biancocelesti era nata subito dopo l'annuncio della partnership di sponsorizzazione della Roma con una società saudita, che figura anche tra le aziende sostenitrici della candidatura di Riyadh per ospitare la medesima manifestazione fieristica mondiale. I colloqui sono iniziati durante l'ultima sosta delle nazionali, ma già si era arrivati a un primo slittamento in occasione della trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo. Ora un nuovo rinvio, che comunque ridurrà ulteriormente le occasioni nelle quali si vedrà eventualmente esposto il marchio sulle divise da gioco. La decisione finale su quale città ospiterà Expo2030 arriverà infatti il 28 novembre: ci saranno solo 3 partite in Serie A prima di quella data.