In casa Lazio c'è apprnesione per Mattia Zaccagni. L'ala sinistra è in dubbio per la trasferta contro il Sassuolo per il problema alla caviglia che lo ha costretto al forfait anche in Nazionale. Lo staff biancoceleste però ha deciso di non sottoporlo ad esami clinici strumentali, scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno per monitorare la situazione, senza correre rischi.