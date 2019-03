La Lazio potrebbe ripensarci, ma ad oggi non ci sono disposizioni per aprire i cancelli di Formello. L'euforia derby va smaltita, per ora sono inutili le richieste pressanti dei tifosi, che vorrebbero festeggiare la vittoria con i loro beniamini. Per ora la Lazio dice no. Come riporta Cittaceleste.it, la ragione sarebbe da ricercare nel calendario e nel prossimo impegno: la Lazio affronterà la Fiorentina in una sfida molto delicata per la corsa Champions. Inzaghi e i suoi vogliono concentrarsi, tenere i piedi per terra. I festeggiamenti sarebbero graditi, la Lazio potrebbe cambiare idea all'ultimo, ma per ora non sono arrivate disposizioni dallo staff tecnico.