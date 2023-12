Non ce la fa Romagnoli a recuperare per la sfida di domani contro l'Inter. Guarderà ancora una volta i compagni dalle tribune dell'Olimpico il difensore centrale della Lazio, che invece sarà nuovamente a disposizione per la gara successiva, venerdì 22 dicembre, al Castellani di Empoli.



Si erano aperti nei giorni scorsi degli spiragli su un suo possibile rientro anticipato. Il problema al polpaccio della gamba destra invece non è ancora del tutto risolto, nonostante i miglioramenti. Contro i nerazzurri ci sarà dunque ancora Mario Gila al centro della difesa, con Casale in vantaggio su Patric (che invece ha recuperato dall'affaticamento muscolare accusato in Coppa Italia contro il Genoa) per fargli da partner.