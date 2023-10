Buone notizie per la Lazio, Ciro Immobile non ha alcuna lesione ai flessori. E' quanto ha evidenziato la risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina l'attaccante: il capitano biancoceleste dovrebbe rientrare in gruppo agli ordini di Maurizio Sarri nei prossimi due giorni e può recuperare per la sfida di sabato con il Sassuolo.