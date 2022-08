Niente Monza per Acerbi. Il no al club di Berlusconi è secco e definitivo da parte del difensore della Lazio. Come scrive Repubblica oggi, la posizione è stata ribadita ieri dall'agente del calciatore, Federico Pastorello, in un nuovo incontro avuto con la dirigenza biancoceleste. Il classe '88 aspetta una chiamata dall'Inter o dal Milan.



Se però almeno tra i nerazzurri c'è Inzaghi a far pressione per portarlo all'ombra della Madonnina, sull'altra sponda meneghina non risultano particolari interessamenti. Lo stesso agente inoltre, si legge ancora sul quotidiano, ha aperto anche alla possibilità di un trasferimento in Premier League.