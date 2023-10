Zaccagni e Provedel non faranno parte della spedizione azzurra per i prossimi due impegni di qualificazione a Euro 2024. I due calciatori della Lazio sono usciti malconci ieri dalla sfida contro l'Atalanta. Non si aggregheranno quindi al gruppo di Spalletti.



L'attaccante esterno ha riportato un trauma alla caviglia, la cui entità andrà valutata nei prossimi giorni. Il portiere invece ha subito un colpo all'anca. Dopo le esclusioni di Immobile, Romagnoli e Casale, anche gli altri due rappresentati biancocelesti in nazionale saranno costretti al forfait.