A causa dell'infortunio al polpaccio riportato contro lo Spezia che lo ha costretto a uscire al 25', Manuel Lazzari non partirà più per il ritiro dell'Italia. Lui, insieme ad Acerbi e Immobile compariva tra i 34 convocati di mister Mancini. Oltre agli italiani, la Lazio dovrà fare a meno di altri 8 calciatori durante la sosta. Strakosha e Hysaj saranno a disposizione di mister Reja con l'Albania. Muriqi col Kosovo, Marusic col Montenegro e Akpa Akpro con la Costa d'Avorio. Convocato ovviamente Milinkovic con la Serbia (dove troverà Kostic), così come Kamenovic con l'under 21 serba. Infine convocazione per lo stesso Basic tra le riserve della Croazia. Gli allenamenti a Formello riprenderanno mercoledì alle ore 17:30.