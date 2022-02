La Lazio resta a O'Porto. Miniritiro per gli uomini di Sarri che dopo la sfida contro il Porto hanno pernottato in città e oggi svolgeranno una seduta di allenamento in loco prima di ripartire nel pomeriggio, destinazione Udine.



IL PROGRAMMA In mattinata i biancocelesti saranno ospiti sul campo della Padroense F.C. Dopo pranzo il trasferimento diretto in Friuli, dove resteranno fino a domenica sera.



SFIDA CRUCIALE Domenica sera alla Dacia Arena sfida importantissima in campionato contro l'Udinese. Con la Juventus impegnata oggi nel derby e l'Atalanta (che deve ancora recuperare una partita) attesa nel lunch match domenicale al Franchi di Firenze, i 3 punti per le aquile potrebbero riaprire i discorsi anche per il quarto posto. Anche per questo il tecnico e la società hanno voluto ridurre al minimo lo stress dei trasferimenti aerei. Ottimizzare i tempi significa risparmiare energie fisiche e mentali in vista di un match che potrebbe rivelarsi cruciale.