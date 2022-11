Accordo tra Milinkovic e la Juventus per l'estate 2023. Il Sergente non andrà via dalla Lazio a gennaio - a meno di offerte clamorose che soddisfino le richieste del presidente Lotito (almeno 100 milioni) - ma i margini per un rinnovo con i biancocelesti sono davvero pochi.



A riportare la notizia è Alfredo Pedullà, che spiega nei dettagli la situazione. Il serbo andrà a guadagnare 6 milioni di euro a stagione con i bianconeri, a partire dal prossimo luglio. A un anno dalla scadenza va però ancora convinto il patron dei capitolini, che nel frattempo insiste comunque per un prolungamento di contratto, con l'inserimento di una clausola rescissoria. Vorrebbe fissarla a 70 milioni. Troppi secondo il procuratore Kezman, che ad oggi non ha lasciato spiragli di apertura in questo senso. Il centrocampista dal canto suo non vuole arrivare alla rottura e potrebbe anche scegliere di accettare, per riconoscenza verso il club, man solo ad una soglia più bassa per la rescissione: non più di 50 milioni di euro.