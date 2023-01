Niente giorno di riposo per la Lazio dopo la vittoria contro il Sassuolo. Questa mattina alle 11 i biancocelesti si sono ritrovati a Formello, per iniziare da subito a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Giovedì sera Sarri non avrà a disposizione Gila, ancora alle prese con un problema al piede, e quasi certamente neanche Immobile. Per Ciro si attendono con ansia i risultati degli esami strumentali cui si sottoporrà domani, per capire se potrà provare ad esserci contro il Milan martedì prossimo.



Oggi intanto chi ha giocato ieri ha svolto il consueto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo ha corso in campo. Al netto delle assenze forzate, il tecnico toscano ha comunque in programma un ampio turnover per dare spazio a chi si è messo meno in mostra in questi mesi.