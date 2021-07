In Francia erano sicuri della fattibilità dello scambio fra Lazio e PSG che coinvolgeva Correa e Sarabia, con un conguaglio di 18 milioni in favore dei biancocelesti. Oggi, però, Le Parisien ha smontato questa tesi, ricordando che Sarabia vuole l'Atletico Madrid. Dai colchoneros, però, non sono ancora arrivate offerte.