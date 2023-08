La Lazio accelera per Sepe. Dopo la scelta di Lloris, che in queste ore ha deciso di dire no ai biancocelesti, ci sono stati nuovi contatti con la Salernitana per affondare il colpo. Il classe '91 è in uscita dopo l'arrivo di Costil nel ruolo di vice Ochoa, la Lazio ha l'accordo totale con il portiere e ora in questi giorni si cercherà un'intesa tra i club. Le parti sono vicine, le prossime ore potrebbero essere decisive per la chiusura.



INFORTUNIO E PANCHINA - Sepe arriva da una stagione complicata nella quale ha giocato solo la prima parte prima di fermarsi per un infortunio che l'ha costretto a rimanere fuori diverse settimane; nel mercato di riparazione la Salernitana ha preso Ochoa e per Paulo Sousa il messicano è diventato il titolare mettendo Sepe in panchina. Ora per il portiere cresciuto nel Napoli potrebbe iniziare presto una nuova esperienza, la Lazio stringe per avere il vice Provedel.