La Lazio, pronta a dare un'altra occasione a Kamada contro il Frosinone, monitora vari profili per il centrocampo come quello di Lewis Ferguson del Bologna, destinato però a rimanere un sogno, quantomeno a gennaio, e quello di Pierre Dwomoh, attualmente in prestito dall'Anversa al RWD Molenbeek. Lo scrive il Messaggero.