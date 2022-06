Le manovre di mercato a centrocampo per la Lazio girano tutte intorno a una cessione. In caso di addio di Milinkovic o di Luis Alberto - su cui sono insistenti le voci di interessamenti dalla Spagna - si cercherà un sostituto all'altezza. Loftus-Cheek e Allan sono i preferiti di Sarri, ma all'elenco si è aggiunto nelle ultime ore un nome nuovo. Si tratta di Denis Suarez del Celta Vigo.



Classe '94, cresciuto tra le giovanili galiziane e l'U21 del Manchester City. Poi altre esperienze tra Barcellona, Siviglia, Villarreal e sei mesi in Premier con l'Arsenal, prima del ritorno in Galizia. Secondo Il Messaggero il suo profilo costa meno degli alti due (circa 7 milioni) e può comunque essere funzionale al 4-3-3 di Sarri. Gioca sia da mezzala, sia da regista. Su di lui ha messo gli occhi anche la Fiorentina. Non è in cima alla lista delle preferenze, ma può diventare un'alternativa da tenere in considerazione se - oltre Marcos Antonio, già in arrivo - i biancocelesti decideranno di fare altri interventi importanti a centrocampo.