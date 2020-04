Lazio, nome nuovo per l'attacco da far saltare sulla sedia: a Tare piace tantissimo Luis Suarez. Calmi, non si tratta della super punta del Barcellona: come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio si sarebbe lanciata sul suo omonimo.



MERCATO LAZIO SUAREZ – Suarez è un centravanti colombiano classe 1997, strutturato, 185 centimetri, esploso in questa stagione. È una punta centrale di piede destro di proprietà del Watford ma si trova, attualmente, in prestito al Real Zaragoza. Sta trascinando i suoi verso la promozione nella massima serie, la Liga: 17 gol in 29 presenze, in rete ogni 145 minuti, sta lottando con Stuani per il titolo di capocannoniere della Segunda Division. Non è quello del Barcellona, ma un profilo da tenere d'occhio.