Lazio, nome nuovo per la fascia: ecco di chi si tratta

40 minuti fa



La Lazio guarda ancora in casa Salernitana per un possibile rinforzo. Dopo le voci su Dia e Tchaouna nei giorni scorso, come profili per l'attacco biancoceleste, oggi Il Messaggero parla di un terzo nome proposto a Tudor, stavolta però per le corsie esterne. Si tratta di Lorenzo Pirola, che può giocare sia a tutta fascia, sia difensore in una linea a 4. Classe 2002, è stato anche capitano dell'Under 21 nelle recenti uscite e quest'anno si è messo in mostra con continuità a Salerno, pur in una stagione sfortunata per i Cavallucci Marini.



Mancino, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha vestito anche la maglia del Monza prima di quella granata. A Salerno è arrivato in prestito due stagioni fa, ma è stato riscattato l'estate scorsa per 5 milioni. Pirola ha anche segnato un gol quest'anno, mentre con gli azzurrini ha totalizzato, dal 2020 a oggi, 18 presenze e 3 reti. Come altri elementi della rosa, probabilmente anche lui finirà sul mercato in saldo, dopo la retrocessione dei campani, che però dovranno corrispondere il 15% della plusvalenza ai neocampioni d'Italia, in base ai precedenti accordi per il suo riscatto. Per ora a Formello è solo un'idea, ma intanto il suo nome è stato aggiunto alla lista dei possibili acquisti estivi.