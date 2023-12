Continua l'emergenza in difesa per la Lazio. A metà della gara di ieri in Coppa Italia contro il Genoa si è fermato Patric per un problema al polpaccio. Come sottolinea l'edizione odierna del Tempo, il difensore spagnolo è in dubbio per la trasferta di sabato al Bentegodi, contro l'Hellas Verona, e anche per la sucessiva in Champions, a Madrid, contro l'Atletico.



A Verona comunque dovrebbe tornare a disposizione dall'inizio Nicolò Casale, fermo dalla debacle di Champions contro il Feyenoord, oltre un mese e mezzo fa. Per rivedere Romagnoli invece Sarri dovrà pazientare ancora un'altra settimana almeno.