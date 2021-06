Mentre si avvicina il giorno della verità per Maurizio Sarri, la Lazio non abbassa la guardia sul mercato e continua a puntare su diversi profili a parametro zero. Con l'eventuale arrivo del tecnico toscano d'adozione, il club capitolino dovrà cambiare molto soprattutto in difesa, visto che con ogni probabilità si passerà ad uno schieramento a 4. Oltre ad Hysaj per la fascia, piace molto un centrale, sempre in scadenza col Napoli. Si tratta ovviamente di Maksimovic. La Lazio non molla la pista che porta al serbo, il quale è gestito dallo stesso procuratore di Sarri, Fali Ramadani.