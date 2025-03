Lazio, non solo Baroni: la società vuole un confronto anche con i giocatori

Getty Images

Laaspetta il ritorno dei nazionali per richiamare tutti all'ordine. Come si legge oggi su Repubblica,. La sconfitta non è di per sé un problema, anche se il risultato pesante di 5-0 ha fatto storcere parecchio il naso nell'ambiente. Quello chePassività e svogliatezza inaccettabili, in particolare dagli uomini chiave, molti dei quali poi partiti con le rispettive selezioni. Come se la distrazione per la convocazione in nazionale avesse fatto spegnere l'interruttore.

Una, che verrà chiarita all'inizio della prossima settimana, quando la rosa tornerà al completo a lavorare nel centro tecnico della Lazio. Al rientro ci sarà la sfida col Torino ad aprire un cilco teribile tra Atalanta, quarti di finale col Bodo Glimt e derby con la Roma. Servirà una tirata d'orecchie per concentrarsi e chiudere al meglio l'annta in Campionato e in Europa League.Poi a fine anno si tireranno le somme con lui e con i giocatori per capire come portare avanti il progetto tecnico.