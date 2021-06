Continuano ad emergere tante voci di mercato in ottica terzini per la Lazio. Da giorni ormai viene data per fatto l'approdo di Elseid Hysaj in biancoceleste, ma come riporta Repubblica attenzione anche a Fabrizio Angileri del River Plate. Il club capitolino starebbe pensando al doppio colpo. Il classe '94 argentino, legato fino al 2023 coi Millonarios, ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro.