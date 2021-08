Manuel Lazzari si è catapultato nella filosofia di Sarri senza alcun timore. Da esterno a 5 il classe '93 sta apprendendo le tattiche della difesa a 4 della nuova Lazio. Nel frattempo però tornano a circolare delle voci di mercato sul suo conto. Oltre all'Inter, sempre alla finestra poiché Inzaghi lo conosce come le sue tasche, Lazzari sarebbe finito nel mirino di un'altra big. Secondo quanto riportato da Il Messaggero l'Atalanta starebbe pensando anche a Lazzari dopo l'infortunio di Hateboer. Il terzino biancoceleste è una delle opzioni insieme a Zappacosta. La Lazio per lui chiede 25 milioni di euro.