Più si procede verso la fine della stagione e più, come di consueto, si susseguono le voci di mercato. In ottica Lazio, mentre si continua a vagare nell'incertezza sul rinnovo di Inzaghi, vengono accostati due giocatori in scadenza con il Napoli. Oltre al solito Maksimovic che andrebbe a rinforzare un reparto in difficoltà come la difesa, come riporta Il Messaggero il club capitolino non smette di monitorare Hysaj.