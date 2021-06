Continuano ad arrivare pericoli di mercato da Milano per la Lazio. L'ex allenatore biancoceleste Simone Inzaghi sta pensando di portare con sé diversi calciatori. Si era parlato di Radu e Milinkovic, poi di Marusic. Ora, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta pensando anche a Caicedo. L'attaccante ecuadoregno sarebbe una affare per i campioni d'Italia, sia per rendimento, sia perché è in scadenza 2022 e percepisce 2 milioni di euro, praticamente quanto Pinamonti.