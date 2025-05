Lazio, non solo Molina: spuntano altri due nomi per le fasce

Getty Images

Saraà rivoluzione sugli esterni in casala prossima estate. I biancocelesti si stanno guardando intorno per rinnovare un reparto che vede in bilico di fatto tutti e 5 gli effettivi, per motivi diversi. Ieri è rimbalzato dall'Argentina il nome di Nahuel Molina , in uscita dall'Ma il terzino dei Colchoneros, campione del Sudamerica e del mondo con la nazionale albiceleste, non è l'unico nome su taccuino del ds Fabiani. Oggi il quotidiano Il Tempo, rivela che la dirigenza biancoceleste è sulle tracce di altri due profili: si tratta di, del Verona, già accostato nelle scorse sessioni di mercato ai capitolini, e, del Leeds.

Proprio quest'ultimo è la novità delle ultime ore. Ispano-dominicano, classe '96, ha una lunga militanza nelprima di passare nel 2019 aldove non lascia un gran segno in due stagioni, e finire poi nel club inglese nel 2021. Con 4 gol e 10 assist quest'anno Firpo ha trascinato la squadra alla promozione in Premier League, ma. Potrebbe quindi rappresentare un'occasione di sicura esperienza per la Lazio, anche se leggermente più avanti di età rispetto ai parametri autoimposti dalla società per il rinnovamento della rosa. L'alternativa è sempre il classe 2001 camerunense, con passaporto belga, protagonista della salvezza dell'Hellas in questa stagione, con 2 gol e 2 assist.', anche se convince di più per le sue qualità offensive, che non per le doti in difesa. Ha un, ma visti i recenti numerosi affari conclusi tra Lazio e Verona, per lui potrebbe esserci una corsia preferenziale, se i capitolini decidessero di affondare il colpo.