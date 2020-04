Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio ha come obiettivo numero 1 per l'attacco il kosovaro Vedat Muriqi, 23enne punta del Fenerbahce, per il quale il club turco chiede 20 milioni di euro. Sul giocatore, che ha segnato 13 gol in stagione, c'è forte anche l'interesse del Napoli.