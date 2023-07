"Di più non posso". Così Lotito ha detto a Cairo dopo il rilancio di ieri sera per Samuele Ricci. Il patron laziale ha messo sul piatto anche il cartellino di Lazzari come contropartita. Ora attende una risposta definitiva per il regista azzurro under 21. Ma nel frattempo il presidente biancoceleste guarda a possibili alternative, con Sarri che oltre al gioiellino dei granata ha indicato anche Florian Grillitsch come profilo ideale per quel ruolo.



Nazionale austriaco, classe '95, ha esordito in Bundesliga con il Werder Brema, poi è passato all'Hoffenheim dove è appena rientrato dopo aver trascorso la passata stagione all'Ajax. Si può prendere per una cifra tra i 10 e i 15 milioni. Era stato accostato alla Lazio già nelle scorse session di mercato, ma ora può diventare un obiettivo concreto se la trattativa per Ricci non andasse a buon fine.