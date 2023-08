Prosegue la caccia al regista in casa Lazio. Dopo aver accolto Kamada e Isaksen, adesso la priorità è un vertice basso di centrocampo. E il preferito di Maurizio Sarri resta sempre Samuele Ricci. Il Torino non molla, tuttavia, considerando l'operazione-Ricci complicata per le resistenze granata, la Lazio continua a studiare le alternative: Leandro Paredes, che però non piace al tecnico, Mateo Guendouzi e Hugo Guillamon, classe 2000 in forza al Valencia. Lo riporta Il Messaggero.