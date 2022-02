La Lazio è pronta a rifare completamente la propria difesa con Luiz Felipe verso l'addio a parametro zero e Acerbi non più al top della condizione da troppo tempo, non basterà per Sarri il solo inserimento di Alessio Romagnoli, principale obiettivo per l'estate. I biancocelesti stanno programmando anche un altro colpo in difesa con il nome di Casale del Verona ancora in cima alla lista dei desideri.