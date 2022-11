Nuovi controlli questa mattina in Paideia per Ciro Immobile. Il rientro del capitano della Lazio si avvicina a grandi falcate. Proverà a essere a disposizione per il Monza, altrimenti direttamente domenica prossima con la Juventus. Fuori dalla clinica, dove si è presentato poco dopo le 8, il bomber di Torre Annunziata ha risposto brevemente a un paio di domande dei cronisti.



Rispetto alla vigilia del derby per la verità è stato più cauto nelle dichiarazioni, riprese da cittaceleste.it. Al "Ci provi per giovedì?" ha detto "Non lo so". Ma dopo i passi avanti sulle sue condizioni fatti registrare nell'ultima settimana è difficile celare la fiducia che aleggia intorno alla possibilità di rivederlo in campo prima del previsto. Inevitabile poi una battuta sulla vittoria di ieri contro la Roma: "Ieri è stato bello, ma... troppo poco! (ride, ndr). Avrei voluto giocarla? No, è andata bene così".