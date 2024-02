Lazio, novità per il Flaminio: ecco la mossa di Lotito

Va avanti a fari spenti l'azione della Lazio per lo stadio Flaminio. Alle dichiarazioni di intenti di Lotito - che ha più volte ribadito il concetto: "Non posso promettere che sarà la nostra nuova casa, ma assicuro che farò di tutto per provarci" - negli ultimi mesi sono seguite diverse mosse per studiare la fattibilità di un'eventuale opera di ristrutturazione dell'impianto, in stato di abbandono di fatto dal 2011 e ormai fatiscente. Ora però il momento di presentare il progetto concreto al comune sembra avvicinarsi sempre di più. Secondo quanto raccontato questa mattina dall'emittente romana Radiosei, Lotito ha dato mandato a uno studio di architettura di realizzare il progetto.



Al Campidoglio attendono le carte sul tavolo.I vincoli architettonici e artistici (legati alla Famiglia Nervi, eredi dell'architetto che realizzò la struttura) hanno rallentato o bloccato ogni iter fino a oggi. Ma da quando si è insediata la giunta guidata da Gualtieri l'idea è sempre stata quella di porre fine alla questione Flaminio, che si protrae da anni nella capitale. Oltre alla Lazio, altri enti interessati alla ristrutturazione dello stadio, situato nell'omonimo quartiere nella zona nord della Città Eterna, lungo la via Flaminia, sono Cassa Depositi e Prestiti (che vorrebbe realizzare una cittadella dello sport in tutta l'area) e la Federazione Italiana Rugby.