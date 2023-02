Come scrive La Gazzetta dello Sport la Lazio non vuol fare meno di Pedro per la prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno. Il 28 luglio l’ala compirà 36 anni, ma ha intenzione di andare avanti, confortato pure dalla propria tenuta atletica. Il presidente Claudio Lotito si è mosso per far prolungare l’accordo con lo spagnolo per almeno un’altra stagione.